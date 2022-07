Ultime Notizie – Governo, Renzi: “Conte clown, se M5S fuori Draghi bis o voto” (Di martedì 12 luglio 2022) “Insopportabile la pagliacciata dei Cinque Stelle. Draghi ha un punto di forza straordinario e unico: la sua reputazione. Non la perda per inseguire chi, come Conte, assomiglia sempre più a un clown che non fa ridere”. Così Matteo Renzi nella enews. “Se i grillini vogliono restare, bene. Se se ne vogliono andare, è meglio un Draghi Bis politico o un Draghi Bis tecnico che per i prossimi dieci mesi sistemi PNRR, legge di bilancio e politica estera, in attesa che si concluda la guerra. Se questa soluzione non è percorribile, meglio andare subito al voto: meglio le elezioni dei ricattucci grillini”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 12 luglio 2022) “Insopportabile la pagliacciata dei Cinque Stelle.ha un punto di forza straordinario e unico: la sua reputazione. Non la perda per inseguire chi, come, assomiglia sempre più a unche non fa ridere”. Così Matteonella enews. “Se i grillini vogliono restare, bene. Se se ne vogliono andare, è meglio unBis politico o unBis tecnico che per i prossimi dieci mesi sistemi PNRR, legge di bilancio e politica estera, in attesa che si concluda la guerra. Se questa soluzione non è percorribile, meglio andare subito al: meglio le elezioni dei ricattucci grillini”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

