Ultime Notizie – Depistaggio Borsellino, i figli da 30 anni aspettano la verità (Di martedì 12 luglio 2022) (dall’inviata Elvira Terranova)- Per anni sono rimasti in silenzio. Hanno preferito stare un passo indietro. Prima Agnese Piraino Leto, la vedova di Paolo Borsellino, poi anche i figli, Lucia, la maggiore, Manfredi e Fiammetta. Cinque anni fa la svolta. Fiammetta diventa una sorta di ‘portavoce’ della famiglia Borsellino. Da quel momento in poi, dal 25esimo anniversario, decidono di fare sentire la propria voce. E da allora Fiammetta Borsellino chiede giustizia. E verità. Lo ha fatto anche pochissimi giorni fa, quando durante la presentazione del libro ‘Per amore della verità’, scritto con Piero Melati, ha usato parole dure. “Ci sono uomini che lavorano per allontanare la verità sulla strage di via D’Amelio. Oggi ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 12 luglio 2022) (dall’inviata Elvira Terranova)- Persono rimasti in silenzio. Hanno preferito stare un passo indietro. Prima Agnese Piraino Leto, la vedova di Paolo, poi anche i, Lucia, la maggiore, Manfredi e Fiammetta. Cinquefa la svolta. Fiammetta diventa una sorta di ‘portavoce’ della famiglia. Da quel momento in poi, dal 25esimoversario, decidono di fare sentire la propria voce. E da allora Fiammettachiede giustizia. E. Lo ha fatto anche pochissimi giorni fa, quando durante la presentazione del libro ‘Per amore della’, scritto con Piero Melati, ha usato parole dure. “Ci sono uomini che lavorano per allontanare lasulla strage di via D’Amelio. Oggi ...

