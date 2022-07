Ultime Notizie – Covid oggi Sicilia, 9.747 contagi e 31 morti: bollettino 12 luglio (Di martedì 12 luglio 2022) Sono 9.747 i nuovi contagi da coronavirus oggi 12 luglio in Sicilia, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 31 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 32.982 tamponi processati, anche se la Regione fa sapere che 1.096 nuovi positivi sono relativi ai giorni scorsi. Gli attuali positivi nell’Isola sono a 129.010 (1.492 in più rispetto a ieri). Dei 31 nuovi decessi riportati oggi (11.323 dall’inizio dell’emergenza pandemica) solo uno si è registrato oggi mentre gli altri si riferiscono ai giorni scorsi. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 996, mentre si trovano in terapia intensiva 47 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 1.643 a Palermo, 2.031 a Catania, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 12 luglio 2022) Sono 9.747 i nuovida coronavirus12in, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 31. I nuovi casi sono stati individuati su 32.982 tamponi processati, anche se la Regione fa sapere che 1.096 nuovi positivi sono relativi ai giorni scorsi. Gli attuali positivi nell’Isola sono a 129.010 (1.492 in più rispetto a ieri). Dei 31 nuovi decessi riportati(11.323 dall’inizio dell’emergenza pandemica) solo uno si è registratomentre gli altri si riferiscono ai giorni scorsi. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 996, mentre si trovano in terapia intensiva 47 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 1.643 a Palermo, 2.031 a Catania, ...

