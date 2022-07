Ultime Notizie – Covid Italia, “fino a metà italiani colpiti da Omicron 4-5” (Di martedì 12 luglio 2022) Il picco dell’ondata di Covid in corso “è vicino”. E alla fine, “con un virus così contagioso, è molto probabile che da un terzo a metà della popolazione, in maniera più o meno sintomatica, sia stata contagiata da Omicron 4-5”. E’ la stima dell’epidemiologo Carlo La Vecchia, docente all’università Statale di Milano. “Dal punto di vista dell’andamento delle curve dei contagi Covid registrati, il dato medio settimanale di ieri indica 98mila casi al giorno. Non siamo lontani dal picco. La salita era attorno a un +15% ieri, quindi si sta livellando. Ed è probabile che l’ondata di Omicron 5 arrivi” al plateau “nel corso della prossima settimana o 2”, prospetta l’esperto all’Adnkronos Salute. Ma, aggiunge, “un problema è che i numeri registrati sono lontanissimi da quelli reali”. “In parte succede per ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 12 luglio 2022) Il picco dell’ondata diin corso “è vicino”. E alla fine, “con un virus così contagioso, è molto probabile che da un terzo adella popolazione, in maniera più o meno sintomatica, sia stata contagiata da4-5”. E’ la stima dell’epidemiologo Carlo La Vecchia, docente all’università Statale di Milano. “Dal punto di vista dell’andamento delle curve dei contagiregistrati, il dato medio settimanale di ieri indica 98mila casi al giorno. Non siamo lontani dal picco. La salita era attorno a un +15% ieri, quindi si sta livellando. Ed è probabile che l’ondata di5 arrivi” al plateau “nel corso della prossima settimana o 2”, prospetta l’esperto all’Adnkronos Salute. Ma, aggiunge, “un problema è che i numeri registrati sono lontanissimi da quelli reali”. “In parte succede per ...

