Ultime Notizie – Bologna | cadavere in area ferroviaria dismessa | si indaga per omicidio

Il corpo di un uomo è stato trovato nell'area ferroviaria dismessa Bologna San Donato. Sul posto i carabinieri della compagnia Bologna Centro che indagano per omicidio. I militari, intervenuti questa mattina dopo una segnalazione del 118, hanno rinvenuto il cadavere in un casolare che si trova in un'area dismessa della Rete ferroviaria italiana a Bologna. La segnalazione riguardava una presunta aggressione ma quando i militari sono arrivati sul posto hanno trovato solo la vittima. Sul corpo sono state rilevate ferite da arma da taglio. La vittima non è stata ancora identificata ma sembra si tratti di un ragazzo magrebino.

