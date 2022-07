UFFICIALE – Rinnovo in casa Roma | fino al 2027!

Leggi su rompipallone

(Di martedì 12 luglio 2022) In attesa di piazzare il colpo di mercato che possa permettere alla rosa di Mourinho di fare un ulteriore salto di qualità, laufficializza ildi una colonna portante del club. Gianluca Mancini, infatti, ha prolungato il proprio contratto estendendoloal 2027. Il difensore giallorosso si è detto felicissimo di continuare la sua avventura con la maglia della, e ha dichiarato: “Pensare di aver costruito mattone dopo mattone un legame così forte con il Club, la Città e i tifosi rappresenta una soddisfazione immensa. Al pari del successo in Conference League, vivo questocome un nuovo punto di partenza: crescere e migliorarci, tutti insieme, è l’unico obiettivo che ho in testa”.Gianluca Mancini Giuseppe Cannistrà