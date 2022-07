Pubblicità

LeBombeDiVlad : ???? La #Roma annuncia il rinnovo di #Mancini ? Il difensore ha firmato un contratto quinquennale #LBDV… - Fantacalcio : UFFICIALE - Calciomercato Roma, rinnova Mancini - cmdotcom : UFFICIALE, Mancini ha rinnovato fino al 2027 - TMit_news : Gianluca Mancini conferma il giallorosso: ufficiale il rinnovo fino al 2027 - LAROMA24 : UFFICIALE: Mancini rinnova fino al 2027 (COMUNICATO AS ROMA) #AsRoma -

ForzaRoma.info

Con un piccolo sforzo in più da parte della società parigina, l'accordo dovrebbe diventare. Da ricordare che anche il CT Robertoha "invitato" Gianluca Scamacca a mettersi in gioco ...Il comunicatodel prolungamento del contratto dicon il club allenato da José Mourinho dovrebbe arrivare già nella giornata di martedì. Il giocatore è alla Roma dal 2019, quando era ... Ufficiale, Mancini rinnova con la Roma fino al 2027 (ANSA) - ROMA, 12 LUG - La Roma e Gianluca Mancini avanti insieme. Il club ha comunicato ufficialmente il rinnovo di contratto del ...L'operazione era già impostata, mancava solo l'ufficialità che è arrivata in mattinata: Gianluca Mancini ha rinnovato il contratto con la Roma. Il nuovo accordo scadrà a giugno del 2027. Di seguito la ...