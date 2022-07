Ue: Urso, 'come padri fondatori ripartire da difesa ed energia comune' (Di martedì 12 luglio 2022) Roma, 12 lug. (Adnkronos) - "Dobbiamo ricominciare da dove i padri fondatori volessero che nascesse l'Unione europea: dalla difesa e dall'energia comune". Lo ha affermato il senatore di Fdi e presidente del Copasir, Adolfo Urso, intervenendo al convegno organizzato da Fratelli d'Italia 'L'Italia e l'Unione europea nel futuro della Nato'. "I nostri padri europei -ha ricordato- furono lungimiranti, a differenza dei loro figli e dei loro nipoti, perchè i padri europei decisero di fondare l'Unione europea non a caso sull'alleanza militare che era la Comunità europea di difesa. Poi l'alleanza militare, che doveva essere il pilastro principale dell'Unione europea di allora, fu fatta saltare dall'egoismo francese sostanzialmente, oltre che ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022) Roma, 12 lug. (Adnkronos) - "Dobbiamo ricominciare da dove ivolessero che nascesse l'Unione europea: dallae dall'". Lo ha affermato il senatore di Fdi e presidente del Copasir, Adolfo, intervenendo al convegno organizzato da Fratelli d'Italia 'L'Italia e l'Unione europea nel futuro della Nato'. "I nostrieuropei -ha ricordato- furono lungimiranti, a differenza dei loro figli e dei loro nipoti, perchè ieuropei decisero di fondare l'Unione europea non a caso sull'alleanza militare che era la Comunità europea di. Poi l'alleanza militare, che doveva essere il pilastro principale dell'Unione europea di allora, fu fatta saltare dall'egoismo francese sostanzialmente, oltre che ...

