Ue | la Croazia diventa il ventesimo Paese ad aderire all’euro Gentiloni | “I progressi fatti da Zagabria sono stati straordinari”

(Di martedì 12 luglio 2022) Rivoluzione nell’Eurozona. Il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato gli ultimi tre atti giuridici necessari per consentire alladi introdurre l’euro il primo gennaio 2023, fissando il tasso di conversione tra l’euro e la kuna croata a 7,53450 per 1 euro. Questo è l’atto che completa il processo che consentirà alladire membro della zona euro e di beneficiare dell’uso dell’euro, a partire dal prossimo anno. Già da ottobre 2020, la Banca centrale Europea aveva attivato la vigilanza diretta su otto banche croate significative e la supervisione di 15 meno significative. Alla cerimonia di ingresso nell’euro della, a Bruxelles, erano presenti il vicepresidente della Commissione Valdis Dombrovskis, la presidente della Bce Christine Lagarde, il ministro dell’Economia croato Zdravko Maric e ...

(Adnkronos) – E' stato fissato il tasso di conversione fra la Kuna croata e l'euro in vista dell'adozione da parte di Zagabria della moneta unica a partire dal 1° gennaio 2023. Lo comunica la Bce spie ...
Da gennaio 2023 anche in Croazia sarà possibile pagare in euro: così ha deciso oggi il Consiglio Ue, con un ulteriore Paese che entra nell'Eurozona.