Ucraina | Ue | indagini su 21mila possibili crimini guerra

Pubblicità

amnestyitalia : Dopo mesi di rigorose indagini, di analisi delle immagini satellitari e di interviste con decine di testimoni, abbi… - globalistIT : - isamiccoli52 : RT @lanf64: Martedì prossimo i ministri della Giustizia #Ue discuteranno le indagini sui crimini di guerra russi. #Putin, sei atteso al Tr… - AndrevoAndrea : RT @lanf64: Martedì prossimo i ministri della Giustizia #Ue discuteranno le indagini sui crimini di guerra russi. #Putin, sei atteso al Tr… - mrcllznn : RT @lanf64: Martedì prossimo i ministri della Giustizia #Ue discuteranno le indagini sui crimini di guerra russi. #Putin, sei atteso al Tr… -

Il Sole 24 ORE

"Quattordici stati membri dell'Ue stanno conducendoin modo indipendente mentre Polonia, Lituania,, Lettonia, Estonia, Slovacchia sono parte di un team d'indagine comune, con al loro ...Kiev ha replicato dicendo di aver puntato a un deposito di munizioni, ma mancano... Ma gli attacchi sulle regioni orientali del Paese proseguono in diverse città della porzione di... Ucraina ultime notizie. Ue dà ok a prestito 1 mld a Kiev e congela 13,8 mld beni oligarchi russi Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...Lo ha affermato il Commissario europeo per la Giustizia dicendo che 14 stati Ue stanno indagando in maniera indipendente, mentre altri 6 sono parte ...