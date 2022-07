Ucraina: Russia aumenta numero navi portamissili nel Mar Nero (Di martedì 12 luglio 2022) Mosca, 12 lug. (Adnkronos) - Secondo le forze navali dell'Ucraina, la Marina russa ha aumentato a sette il numero di navi portamissili Kalibr pronte al combattimento nel Mar Nero. Lo scrive su Facebook la stessa Marina Militare di Kiev, secondo cui, l'esercito russo continua inoltre a svolgere il controllo illegale delle comunicazioni marittime nel Mar d'Azov. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022) Mosca, 12 lug. (Adnkronos) - Secondo le forze navali dell', la Marina russa hato a sette ildiKalibr pronte al combattimento nel Mar. Lo scrive su Facebook la stessa Marina Militare di Kiev, secondo cui, l'esercito russo continua inoltre a svolgere il controllo illegale delle comunicazioni marittime nel Mar d'Azov.

