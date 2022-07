Ucraina, la denuncia dei filorussi: 'I missili di Kiev hanno ucciso 7 persone a Novaya Kakhovka' (Di martedì 12 luglio 2022) A Novaya Kakhovka, nella regione di Kherson, almeno sette persone sono morte ed altre decine sono rimaste ferite durante l'attacco di ieri dalle forze armate di Kiev: lo rendono noto le autorità ... Leggi su globalist (Di martedì 12 luglio 2022) A, nella regione di Kherson, almeno settesono morte ed altre decine sono rimaste ferite durante l'attacco di ieri dalle forze armate di: lo rendono noto le autorità ...

Pubblicità

globalistIT : - IacobellisT : Amodeo denuncia in TV perché il conflitto è NATO. Dal neonazismo ai biolab la verità sull'Ucraina.' - TommyBrain : Amodeo denuncia in TV perché il conflitto è NATO. Dal neonazismo ai biolab la verità sull'Ucraina.' - IacobellisT : Amodeo denuncia in TV perché il conflitto è NATO. Dal neonazismo ai biolab la verità sull'Ucraina.' - ZPeppem : #Ucraina, il procuratore generale denuncia: “La #Russia ha commesso 22.500 crimini di guerra” -