Ucraina: droni colpiscono ad Energodar palazzo Ssu occupato da russi, il sindaco ‘una provocazione’ (Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) – Battaglia di rivendicazioni e accuse circa il bombardamento del palazzo del Servizio di sicurezza dell’Ucraina ad Energodar temporaneamente occupata. Per il sindaco Orlov è una provocazione delle forze di occupazione russe mentre questa mattina i media russi riferivano che i bombardamenti della scorsa notte ai locali della Ssu, occupati da personale militare russo, erano stati condotti dalle forze armate ucraine. Sulla pagina telegram di Energodar si legge che gli attacchi con droni sono stati due: “il primo verso le 00.40, il secondo tra le 3.40 e le 4.20”; che “i locali erano occupati da militari russi”; che “è stato registrato un colpo diretto all’edificio”; e che “non ci sono dati sulle vittime, poiché gli occupanti trattengono ... Leggi su italiasera (Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) – Battaglia di rivendicazioni e accuse circa il bombardamento deldel Servizio di sicurezza dell’adtemporaneamente occupata. Per ilOrlov è una provocazione delle forze di occupazione russe mentre questa mattina i mediariferivano che i bombardamenti della scorsa notte ai locali della Ssu, occupati da personale militare russo, erano stati condotti dalle forze armate ucraine. Sulla pagina telegram disi legge che gli attacchi consono stati due: “il primo verso le 00.40, il secondo tra le 3.40 e le 4.20”; che “i locali erano occupati da militari”; che “è stato registrato un colpo diretto all’edificio”; e che “non ci sono dati sulle vittime, poiché gli occupanti trattengono ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Ucraina, la Casa Bianca: “L’Iran pronto a fornire droni a Kiev per proseguire l’invasione”. Putin sarà in visita a… - Corriere : Usa: Iran pronto a fornire droni alla Russia. Salgono a 33 i morti nell’attacco a Chasiv Yar - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Arriva il super-sommergibile russo, il più grande dai tempi dell'Urss. Il Belgorod, dei cantieri Sevmash,… - FioreFio4 : RT @agambella: #Ucraina Le forze ucraine hanno attaccato con droni le forze russe di stanza a Enerhodar nella regione di Zaporizie. La cit… - My_Salute : L'Iran prevede di trasferire centinaia di droni da combattimento in Russia per la guerra in Ucraina - Casa Bianca… -