Ucraina: Bielorussia ha annunciato inizio esercitazioni militari al confine (Di martedì 12 luglio 2022) Minsk, 12 lug. (Adnkronos) - Sono iniziate in Bielorussia, nella regione di Gomel, al confine con l'Ucraina, le esercitazioni di comando e personale con la partecipazione di truppe territoriali. Lo ha riferito il Ministero della Difesa della Bielorussia su Telegram, che specifica che l'addestramento durerà tre giorni, dal 12 al 14 luglio. Lo scopo dichiarato è valutare la prontezza delle unità militari formate delle truppe territoriali a svolgere compiti di addestramento e combattimento e migliorare le capacità degli ufficiali di riserva ai posti di comando.

