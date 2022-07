Turbine per il gasdotto Nord Stream, Zelensky: “La consegna è una inaccettabile eccezione alle sanzioni”. Berlino e Ue: “Nessuna violazione” (Di martedì 12 luglio 2022) Torna ad alzarsi la tensione tra Kiev e Berlino: al centro del nuovo scontro ci sono le Turbine per il Nord Stream 1, il gasdotto che attraverso il mar Baltico porta il gas russo direttamente in Germania. Nel suo discorso serale, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha usato parole dure: “Il ministero degli Affari Esteri ucraino ha dovuto convocare il rappresentante del Canada nel nostro Paese a causa di un’eccezione assolutamente inaccettabile al regime di sanzioni contro la Russia”. Eppure, in giornata, sia il governo tedesco che l’Unione europea avevano replicato alle accuse ucraine sostenendo che “le sanzioni Ue non riguardano il transito del gas” e quindi “non si applicano ai beni o alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022) Torna ad alzarsi la tensione tra Kiev e: al centro del nuovo scontro ci sono leper il1, ilche attraverso il mar Baltico porta il gas russo direttamente in Germania. Nel suo discorso serale, il presidente ucraino Volodymyrha usato parole dure: “Il ministero degli Affari Esteri ucraino ha dovuto convocare il rappresentante del Canada nel nostro Paese a causa di un’assolutamenteal regime dicontro la Russia”. Eppure, in giornata, sia il governo tedesco che l’Unione europea avevano replicatoaccuse ucraine sostenendo che “leUe non riguardano il transito del gas” e quindi “non si applicano ai beni o alla ...

