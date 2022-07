Troppi poveri e salari bassi. Così scordiamoci le pensioni (Di martedì 12 luglio 2022) Neppure il tempo di essere battuti dalle agenzie di stampa, che arriva la reazione del garante dei Cinque Stelle, Beppe Grillo, ai dati resi noti con il Rapporto annuale dell’Inps sulla situazione dei salari e delle pensioni nel nostro Paese. “Numeri pazzeschi che devono assolutamente essere stravolti. Per farlo abbiamo l’urgente bisogno di un salario minimo. Adesso”, ha scritto Grillo sul suo blog. Del Reddito di cittadinanza non c’è solo bisogno, ma c’è pure urgenza e necessità di estenderlo “Il Reddito di Cittadinanza – si sottolinea nel post – aumenta la natalità nelle donne povere, diminuisce la mortalità e coloro che ne usufruiscono sono percettori attivi, ovvero persone che lavorano (il 20%, quasi 400mila persone). Il 30% dei lavoratori ha salari al di sotto dei 9 euro lordi l’ora, e donne e giovani sono i ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 12 luglio 2022) Neppure il tempo di essere battuti dalle agenzie di stampa, che arriva la reazione del garante dei Cinque Stelle, Beppe Grillo, ai dati resi noti con il Rapporto annuale dell’Inps sulla situazione deie dellenel nostro Paese. “Numeri pazzeschi che devono assolutamente essere stravolti. Per farlo abbiamo l’urgente bisogno di uno minimo. Adesso”, ha scritto Grillo sul suo blog. Del Reddito di cittadinanza non c’è solo bisogno, ma c’è pure urgenza e necessità di estenderlo “Il Reddito di Cittadinanza – si sottolinea nel post – aumenta la natalità nelle donne povere, diminuisce la mortalità e coloro che ne usufruiscono sono percettori attivi, ovvero persone che lavorano (il 20%, quasi 400mila persone). Il 30% dei lavoratori haal di sotto dei 9 euro lordi l’ora, e donne e giovani sono i ...

Pubblicità

CharAznable74 : @AntonellaColoru @zpinningtop Purtroppo ci sono tanti, troppi che non lo capiscono. Quando dico che questo sistema… - nikinik64773225 : @EttoreGiuliano @Namaste180760 @Barracciu Infatti è aumentato tutto perché gli italiani hanno troppi soldi ?? i pove… - DaniaFalzolgher : servizi poveri (turismo, ristorazione, digitali e altro)... ...Per Tridico, ci sono 1.011 contratti: «Troppi, e spe… - MarzioMalizia : RT @AvvocatoAtomico: @bjt2marco No. Hanno troppi soldi. Esploderà il prezzo dell’energia e sarà staccato chi non può pagare. Come sempre pa… - mazzurino : RT @AvvocatoAtomico: @bjt2marco No. Hanno troppi soldi. Esploderà il prezzo dell’energia e sarà staccato chi non può pagare. Come sempre pa… -