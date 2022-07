Treni gratis per 3 mesi e bonus per studenti: Sanchez vara le misure per il risparmio energetico (Di martedì 12 luglio 2022) Rimborso del 100 per cento per gli abbonamenti dei Treni locali e per gli spostamenti di «media distanza» gestiti dallo Stato per incentivare l’uso dei mezzi pubblici. È la nuova misura del premier Pedro Sánchez, attiva dal primo settembre al 31 dicembre. Rientra nel piano di «risparmio energetico» che il Paese intende adottare in risposta alle conseguenze della crisi in Ucraina. Nello stesso periodo sarà attivo anche un bonus di 100 euro al mese per gli studenti dai 16 anni in poi che rientrano nelle fasce di reddito basso. Ad annunciarlo lo stesso Sanchez durante il suo intervento al Parlamento in merito alle misure da adottare per lo stato in cui riversa la Nazione, in difficolta a causa dell’inflazione arrivata al 10,2 per cento nel mese di giugno. «Non si tratta ... Leggi su open.online (Di martedì 12 luglio 2022) Rimborso del 100 per cento per gli abbonamenti deilocali e per gli spostamenti di «media distanza» gestiti dallo Stato per incentivare l’uso dei mezzi pubblici. È la nuova misura del premier Pedro Sánchez, attiva dal primo settembre al 31 dicembre. Rientra nel piano di «» che il Paese intende adottare in risposta alle conseguenze della crisi in Ucraina. Nello stesso periodo sarà attivo anche undi 100 euro al mese per glidai 16 anni in poi che rientrano nelle fasce di reddito basso. Ad annunciarlo lo stessodurante il suo intervento al Parlamento in merito alleda adottare per lo stato in cui riversa la Nazione, in difficolta a causa dell’inflazione arrivata al 10,2 per cento nel mese di giugno. «Non si tratta ...

