Treni gratis | nuove tasse per le banche | soluzioni drastiche contro l' inflazione

Rivoluzione in Spagna per combattere l'inflazione. Non solo nuove tasse sui profitti di banche e aziende energetiche, ma anche abbonamenti gratis alla rete pubblica ferroviaria, sconti del 30% sulle tariffe per il trasporto pubblico urbano e 100 euro di integrazione per le borse di studio. La ricetta anti-crisi del primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, è stata presentata oggi in Parlamento. Da quando i prezzi hanno iniziato a salire - ha ricordato il premier socialista - la Spagna ha mobilitato 30 miliardi di euro "a sostegno di aziende e famiglie, l'equivalente del 2,3% del prodotto interno lordo". Di qui le nuove misure del governo per far fronte al caro energia con un sostegno al trasporto pubblico e agli studenti.

