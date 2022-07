Tre condanne per gli scontri dopo morte operaio travolto da tir, 4 mesi a Marta Collot: “Assolto chi ha investito, noi condannati” (Di martedì 12 luglio 2022) Il 14 settembre del 2016 Abd Elsalam, operaio egiziano e padre di cinque figli, veniva travolto e ucciso da un tir durante un picchetto davanti alla sede della Gls dove lavorava a Piacenza. Era il giorno del suo 53esimo compleanno e, da delegato sindacale dell’Usb, è morto mentre stava scioperando per il mancato rispetto degli accordi per le assunzioni a tempo determinato di 13 colleghi precari. Il giorno successivo ci furono proteste in diverse città d’Italia e a Bologna avvennero alcuni scontri davanti alla stazione ferroviaria, tra i manifestanti – circa 150 – arrivati in corteo e le forze dell’ordine schierate davanti l’ingresso della stazione. E proprio per quella manifestazione nella città emiliana tre persone sono state condannate in primo grado a 4 mesi dal Tribunale di Bologna. Gli imputati erano sette, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022) Il 14 settembre del 2016 Abd Elsalam,egiziano e padre di cinque figli, venivae ucciso da un tir durante un picchetto davanti alla sede della Gls dove lavorava a Piacenza. Era il giorno del suo 53esimo compleanno e, da delegato sindacale dell’Usb, è morto mentre stava scioperando per il mancato rispetto degli accordi per le assunzioni a tempo determinato di 13 colleghi precari. Il giorno successivo ci furono proteste in diverse città d’Italia e a Bologna avvennero alcunidavanti alla stazione ferroviaria, tra i manifestanti – circa 150 – arrivati in corteo e le forze dell’ordine schierate davanti l’ingresso della stazione. E proprio per quella manifestazione nella città emiliana tre persone sono state condannate in primo grado a 4dal Tribunale di Bologna. Gli imputati erano sette, ...

