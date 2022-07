Pubblicità

Gazzetta del Sud

Prova ad acquistare un trattore sul web ma viene truffato. I carabinieri della Stazione di Misiliscemi hanno denunciato 3 calabresi (due uomini ed una donna) di 20, 29 e 35 anni per il reato di truffa ...In caso di blocco delle assicurazioni, si allargherà il mercato delle petroliere "", quelle ... si rischia in estate di non avere carburante a sufficienza per i. E l'estate, si sa, è ... Trattori fantasma venduti sul web, denunciati 3 calabresi. La truffa scoperta a Trapani Prova ad acquistare un trattore sul web ma viene truffato. I carabinieri della Stazione di Misiliscemi hanno denunciato 3 calabresi (due uomini ed una donna) di 20, 29 e 35 anni per il reato di ...