Trappole di cemento e ferrovie | quali sono le isole di calore di Roma

Leggi su agi

(Di martedì 12 luglio 2022) AGI -è un arcipelago di, con '' a macchia di leopardo concentrate soprattutto nella zona a est del Tevere. La differenza di temperature tra un'area e l'altra a volte supera anche i 20 gradi. Si passa, ad esempio, dai 51,4 gradi della stazione Termini ai 32 del Parco della Vittoria. Anomalie termiche -calde efresche - che riguardano il 15,5% della superficie complessiva della Capitale. È quanto rileva uno studio elaborato da Marco Morabito, ricercatore del Cnr, Istituto per la BioEconomia insieme alla collega Giulia Guerri (assegnista di ricerca) in cuistati analizzati i dati satellitari della Nasa (Landsat8) in grado di stimare la temperatura superficiale (land surface temperature, Lst) con una risoluzione spaziale di 30 metri. ...