Nazione_Pisa : Tramontana si aggiudica il trofeo delle magistrature dei balestrieri di Porta San Marco -

LA NAZIONE

Un momento della rievocazione storicavince la prima edizione del palio delle Magistrature del Gioco del Ponte messo in campo al Parco delle Concette dai Balestrieri di Porta San Marco di Pisa, in occasione della Rievocazione ...Un momento della rievocazione storicavince la prima edizione del palio delle Magistrature del Gioco del Ponte messo in campo al Parco delle Concette dai Balestrieri di Porta San Marco di Pisa, in occasione della Rievocazione ... Tramontana si aggiudica il trofeo delle magistrature dei balestrieri di Porta San Marco Pisa, 12 luglio 2022 - Tramontana vince la prima edizione del palio delle Magistrature del Gioco del Ponte messo in campo al Parco delle Concette dai Balestrieri di Porta San Marco di Pisa, in ...