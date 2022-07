Traffico internazionale di droga, 28 misure cautelari (Di martedì 12 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTorino – Sono 28 le persone colpite da provvedimenti cautelari nell’ambito della maxi operazione che all’alba di questa mattina ha visto impegnata la polizia di Torino nel Torinese e nelle province di Milano, Varese, Alessandria, Napoli e Asti. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al Traffico internazionale di sostanze stupefacenti, di plurime cessioni di ingenti quantitativi di narcotici (hashish, marijuana e cocaina), violazione della normativa in materia di armi, riciclaggio, reimpiego di denaro provento delittuoso, rapina e ricettazione. Venti le misure cautelari in carcere, 6 agli arresti domiciliari e due obblighi di dimora. L’inchiesta ha avuto inizio nell’ottobre 2019 a seguito della latitanza del boss della ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 12 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTorino – Sono 28 le persone colpite da provvedimentinell’ambito della maxi operazione che all’alba di questa mattina ha visto impegnata la polizia di Torino nel Torinese e nelle province di Milano, Varese, Alessandria, Napoli e Asti. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata aldi sostanze stupefacenti, di plurime cessioni di ingenti quantitativi di narcotici (hashish, marijuana e cocaina), violazione della normativa in materia di armi, riciclaggio, reimpiego di denaro provento delittuoso, rapina e ricettazione. Venti lein carcere, 6 agli arresti domiciliari e due obblighi di dimora. L’inchiesta ha avuto inizio nell’ottobre 2019 a seguito della latitanza del boss della ...

