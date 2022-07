Tour de France: tappa 10 a Cort Nielsen. Classifica generale e ordine d'arrivo - Sport - Altri Sport (Di martedì 12 luglio 2022) Tour de France domani, tappa 11 in tv: percorso, cartina, altimetria e favoriti Megève, 12 luglio 2022 - La tappa 10 del Tour de France 2022 è il terreno perfetto per le fughe: il vincitore esce ... Leggi su quotidiano (Di martedì 12 luglio 2022)dedomani,11 in tv: percorso, cartina, altimetria e favoriti Megève, 12 luglio 2022 - La10 delde2022 è il terreno perfetto per le fughe: il vincitore esce ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Tour de France bloccato dagli ambientalisti: protesta simbolica per chiedere azioni contro i cambiamenti climatici - infoitsport : Tour de France 2022, Tadej Pogacar salva la maglia gialla per 11'! Si spezza il sogno di Lennard Kämna con la fuga… - ilfoglio_it : Magnus Cort vince a Mengève, XXI arrondissement di Parigi, almeno per Cocteau. La tappa del #TDF2022 viene interrot… - SpazioCiclismo : Aberto Bettiol è soddisfatto del risultato di squadra ottenuto oggi al #TDF2022 e rilancia le sue ambizioni: 'Conte… -