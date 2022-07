Tour de France L' arte di Magnus Cort

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 12 luglio 2022) Dovrebbero essere fieri gli organizzatori deldeche la tappa di oggi sia stata interrotta da un manipolo di manifestanti che protestavano contro i cambiamenti climatici. Dovrebbero essere fieri perché questo dimostra, ben più di tante parole, che ancora la Grande Boucle genera interesse, è un evento stimabile e capace di attrarre attenzione. Se le proteste non interrompono le corse è perché le corse sono diventate meno importanti e se le filano in pochi. Il ciclismo passa per le strade, non è uno sport che si rinchiude in luoghi distanti dalla realtà di ogni giorno. Per questo le realtà di ogni giorno entravano, quasi sempre, nel flusso del racconto ciclistico. Certo l'organizzazione poteva gestire meglio la protesta, evitare, fermando prima i corridori, che i manifestanti potessero diventare un pericolo per chi fatica in gruppo, per chi ...