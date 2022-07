Tour de France, cosa significa “989 days left”? Chi sono gli ambientalisti che profetizzano la fine del mondo (Di martedì 12 luglio 2022) La decima tappa del Tour de France 2022 è stata interrotta per una decina di minuti quando mancavano 38 chilometri al traguardo. La frazione che proponeva l’arrivo in quota a Megeve (prima giornata sulle Alpi) ha infatti dovuto fare i conti con una manifestazione di sette persone, attivisti ambientalisti che hanno deciso di occupare la sede stradale. Queste persone indossavano delle t-shirt con la scritta “989 days left” (“Ci restano 989 giorni”) e messaggi affini. Si tratta di un movimento che lotta contro il cambiamento climatico. Secondo il portale Derniere Renovation, di fatto il sito ufficiale di questi attivisti, all’umanità resta ormai poco tempo (meno di tre anni) per cercare di trovare rimedio ai danni ambientali: “Il conto alla rovescia è iniziato il 28 marzo 2022, fine ... Leggi su oasport (Di martedì 12 luglio 2022) La decima tappa delde2022 è stata interrotta per una decina di minuti quando mancavano 38 chilometri al traguardo. La frazione che proponeva l’arrivo in quota a Megeve (prima giornata sulle Alpi) ha infatti dovuto fare i conti con una manifestazione di sette persone, attivistiche hanno deciso di occupare la sede stradale. Queste persone indossavano delle t-shirt con la scritta “989” (“Ci restano 989 giorni”) e messaggi affini. Si tratta di un movimento che lotta contro il cambiamento climatico. Secondo il portale Derniere Renovation, di fatto il sito ufficiale di questi attivisti, all’umanità resta ormai poco tempo (meno di tre anni) per cercare di trovare rimedio ai danni ambientali: “Il conto alla rovescia è iniziato il 28 marzo 2022,...

