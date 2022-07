Tour de France bloccato dagli ambientalisti: protesta simbolica per chiedere azioni contro i cambiamenti climatici (Di martedì 12 luglio 2022) Persone sedute sull’asfalto e fumogeni accesi. Quindi corsa bloccata, prima dell’arrivo dei ciclisti. È accaduto oggi nella decima tappa del Tour de France, quando a circa 30 chilometri dall’arrivo l’organizzazione ha neutralizzato la corsa, fermandola e congelando i distacchi in corso. Non è ancora chiara la ragione dei manifestanti, ma probabilmente data la dinamica tipica di Extinction Rebellion riguarda i cambiamenti climatici. In testa c’era Alberto Bettiol: la sua fuga è stata fermata e il ciclista italiano ha girato in tondo in attesa del via libera. L’organizzazione del Tour de France, dopo l’intervento della Gendarmerie che ha spostato i manifestanti dalla strada, ha fatto ripartire Bettiol. Dopo i circa 7 minuti di distacco dal leader della corsa, anche il gruppo è stato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022) Persone sedute sull’asfalto e fumogeni accesi. Quindi corsa bloccata, prima dell’arrivo dei ciclisti. È accaduto oggi nella decima tappa delde, quando a circa 30 chilometri dall’arrivo l’organizzazione ha neutralizzato la corsa, fermandola e congelando i distacchi in corso. Non è ancora chiara la ragione dei manifestanti, ma probabilmente data la dinamica tipica di Extinction Rebellion riguarda i. In testa c’era Alberto Bettiol: la sua fuga è stata fermata e il ciclista italiano ha girato in tondo in attesa del via libera. L’organizzazione delde, dopo l’intervento della Gendarmerie che ha spostato i manifestanti dalla strada, ha fatto ripartire Bettiol. Dopo i circa 7 minuti di distacco dal leader della corsa, anche il gruppo è stato ...

