Tour de France 2022: Magnus Cort Nielsen si aggiudica la decima tappa al photofinish. Tadej Pogacar resta in giallo (Di martedì 12 luglio 2022) Una decima tappa ricca di colpi di scena quella arrivata al Tour de France 2022 dopo il secondo giorno di riposo. Si approcciano le prime montagne alpine e, nonostante manchi la battaglia in chiave classifica generale, succede di tutto in fuga: alla fine in quel di Megeve ad imporsi è il danese Magnus Cort Nielsen, al successo numero due della carriera nella Grande Boucle. Inizio di frazione scoppiettante, con velocità altissime e fuga che non è riuscita a partire. L'azione giusta è scattata addirittura dopo sessanta chilometri, sul Col de Jambaz: all'attacco un folto drappello con Dylan van Baarle e Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), Alberto Bettiol e Magnus Cort (EF Education-EasyPost), Mads Pedersen e Quinn Simmons ...

