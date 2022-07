Tour de France 2022, la tappa di domani Albertville-Col de Granon: percorso e altrimetria. Arrivo in salita dopo tanta fatica (Di martedì 12 luglio 2022) In attesa di scoprire l’esito della tappa odierna, è già arrivato il momento di dare un’occhiata alla frazione di domani, l’undicesima di questo Tour de France 2022. Si partirà da Albertville e si arriverà, dopo 151,7 km di grande fatica, sul Col de Granon. Andiamo a scoprire il percorso completo e l’altimetria. percorso E ALTIMETRIA domani si deciderà sicuramente un pezzo di questo Tour de France. L’undicesima tappa prende infatti ben quattro GPM e un Arrivo in salita davvero complicato. Si partirà da Albertville e fino al km 46 non ci saranno grandi insidie. Poi si inizierà a salire ... Leggi su oasport (Di martedì 12 luglio 2022) In attesa di scoprire l’esito dellaodierna, è già arrivato il momento di dare un’occhiata alla frazione di, l’undicesima di questode. Si partirà dae si arriverà,151,7 km di grande, sul Col de. Andiamo a scoprire ilcompleto e l’altimetria.E ALTIMETRIAsi deciderà sicuramente un pezzo di questode. L’undicesimaprende infatti ben quattro GPM e unindavvero complicato. Si partirà dae fino al km 46 non ci saranno grandi insidie. Poi si inizierà a salire ...

Pubblicità

Claplaz : Urbano Cairo: 'Il Tour de France incassa dalla tv pubblica francese tre volte e mezzo di diritti tv rispetto al Gir… - ilfoglio_it : Al #TDF2022 iniziano le Alpi. Nella storia del Tour le Alpi sono arrivate dopo Vosgi e Pirenei, per ultime. E per c… - SpazioCiclismo : Tour de France 2022, Tadej Pogacar è preoccupato: “Con il Covid una situazione difficile, spero che il virus non si… - infoitsport : LIVE Tour de France 2022, tappa di oggi in DIRETTA: si parte! - marcofancelli2 : RT @Eurosport_IT: ?? SIAMO LIVE! ?? Segui 'TOUR LIVE' per commentare insieme a noi la 9ª tappa del Tour de France ??????????? Iscriviti al nost… -