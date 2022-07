Tour de France 2022 in tv oggi | orari martedì 12 luglio | programma | tv | streaming RAI ed Eurosport

(Di martedì 12 luglio 2022) Dopo la seconda giornata di riposo, ilderiprende la sua marcia. La seconda settimana della Grande Boucle comincerà con il passaggio sulle Alpi; prima però, un assaggio nella Morzine Les Portes Du Soleil-Megeve, di 148,1 chilometri: quattro salite magari non troppo difficili, ma che rimarranno nelle gambe del gruppo in vista dei due tapponi dei prossimi due giorni. Si comincia con la Côte de Chevenoz (2,2 km al 2,9%) dopo poco più di 20 km, seguito successivamente dal Col de Jambaz (6,7 km al 3,8%). Lunga discesa, poi la Cote de Chatillon-sur-Cluses (4,5 km al 3,9%) ai -50 dal traguardo, poi l’ultima salita, il Montée de l’altiport de Megève, molto lunga (19,2 km) ma pedalabile, con medie del 4,1%. La decima tappa deldesarà trasmessa integralmente ...

In sordina, ma molto solido finora ildedi Geraint Thomas : il gallese potrebbe pensare di muoversi. Vedremo se sarà capace di reggere botta ancora Thomas Pidcock , le cui potenzialità ...L'edizione 2022 deldeper Giulio Ciccone non è affatto facile. Come spiegato in un tweet, il ciclista della Trek - Segafredo ha infatti qualcosa a livello fisico che lo sta bloccando: "Sono giorni difficili ... TOUR DE FRANCE - Durante il giorno di riposo, durante la conferenza stampa, c'è chi ha chiesto a Pogacar se sia volontaria la caccia alla vittoria di ogni tappa ...