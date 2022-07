Tour de France 2022, il borsino dei favoriti della tappa di oggi: occhio ai fuggitivi sul traguardo in salita (Di martedì 12 luglio 2022) Superato il secondo giorno di riposo, il Tour de France riparte per una seconda settimana durissima e che si rivelerà decisiva per i verdetti finali. La tappa di oggi apre una serie di tappe ricche di insidie e chilometri di salita. Un percorso che vede pochissimi chilometri di pianura, con 4 GPM distribuiti lungo il percorso. I primi tre non saranno particolarmente impegnativi ma sicuramente potranno mettere fatica nelle gambe. Discorso un po’ diverso per l’ultima ascesa, che seppur senza grosse pendenze, porterà i corridori all’arrivo dopo una salita di quasi 20 km. La frazione dopo il giorno di riposo, com’è noto, può riservare grosse insidie, attenzione dunque alla fuga, soprattutto alla luce delle due tappe infernali di mercoledì e giovedì. Ci sarà sicuramente grande battaglia nei ... Leggi su oasport (Di martedì 12 luglio 2022) Superato il secondo giorno di riposo, ilderiparte per una seconda settimana durissima e che si rivelerà decisiva per i verdetti finali. Ladiapre una serie di tappe ricche di insidie e chilometri di. Un percorso che vede pochissimi chilometri di pianura, con 4 GPM distribuiti lungo il percorso. I primi tre non saranno particolarmente impegnativi ma sicuramente potranno mettere fatica nelle gambe. Discorso un po’ diverso per l’ultima ascesa, che seppur senza grosse pendenze, porterà i corridori all’arrivo dopo unadi quasi 20 km. La frazione dopo il giorno di riposo, com’è noto, può riservare grosse insidie, attenzione dunque alla fuga, soprattutto alla luce delle due tappe infernali di mercoledì e giovedì. Ci sarà sicuramente grande battaglia nei ...

