Tour de France 2022, decima tappa interrotta: manifestanti sdraiati lungo il percorso, fermati i corridori (Di martedì 12 luglio 2022) Incredibile al Tour de France 2022, dove la decima tappa da Morzine a Megeve è stata fermata e neutralizzata. A causa della protesta di alcuni manifestanti, che si sono sdraiati sulla strada in modo orizzontale e hanno lanciato una sostanza colorata al passaggio di Alberto Bettiol, che era il primo fuggitivo in solitaria, la giuria ha fermato tutti i corridori, avvisando anche gli altri fuggitivi che erano dietro e poi il gruppo. Quando si potrà riprendere, si consentirà a Bettiol di avvantaggiarsi proprio con il distacco che aveva prima della sospensione, ripristinando così l'equo distacco. SportFace.

cavicchioli : Sette 'fenomeni' hanno appena bloccato il Tour de France ?? - DomenicoLeccese : 7manifestanti sulla strada BLOCCANO 10ª tappa Le Tour de France #raitour - sportface2016 : Incredibile al #TourdeFrance: decima tappa interrotta per via di alcuni manifestanti sdraiati lungo il percorso. Fe… - SalvatoreFois2 : Riprese mobili rai 10 a 0 rispetto alle riprese mobili tour de France e rispetto alle riprese mobili giro 2022 #raitour - stanag : Manifestanti di non so cosa ... fermano il tour de France ... *facepalm* -