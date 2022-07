Tour de France 2022: anche George Bennett positivo al Covid, è un compagno di Pogacar (Di martedì 12 luglio 2022) anche George Bennett è risultato positivo al Covid-19. Il corridore neozelandese dell’UAE Team Emirates, dunque compagno della maglia gialla Tadej Pogacar che torna così a tremare per il rischio contagio, non partirà oggi nella decima tappa del Tour de France in seguito al tampone positivo a cui si è sottoposto dopo l’insorgere di alcuni sintomi. Ieri effettuati i test nel giorno di riposo ed erano invece tutti negativi. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 12 luglio 2022)è risultatoal-19. Il corridore neozelandese dell’UAE Team Emirates, dunquedella maglia gialla Tadejche torna così a tremare per il rischio contagio, non partirà oggi nella decima tappa deldein seguito al tamponea cui si è sottoposto dopo l’insorgere di alcuni sintomi. Ieri effettuati i test nel giorno di riposo ed erano invece tutti negativi. SportFace.

