Tour de France 2022: anche Durbridge positivo al Covid e costretto al ritiro (Di martedì 12 luglio 2022) Il Covid-19 continua a colpire il Tour de France 2022. All’indomani del giorno di riposo in cui sono risultati negativi tutti i test effettuati dell’Uci, la BikeExchange-Jayco annuncia la positività di Luke Durbridge. Stando a quanto riferito dal team, il corridore australiano soffre di “sintomi lievissimi”. Durbridge, novantesimo in classifica a 52’22” dalla maglia gialla dello sloveno Tadej Pogacar, non prenderà dunque parte alla decima tappa della Grande Boucle, la Morzine-Megeve di martedì 12 luglio. Si tratta del quarto ciclista costretto a ritirarsi dal Tour de France a causa del Covid dopo Geoffrey Bouchard (AG2R-Citroen), Guillaume Martin (Cofidis) e Vegard Stake Laegen (UAE Emirates). SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 12 luglio 2022) Il-19 continua a colpire ilde. All’indomani del giorno di riposo in cui sono risultati negativi tutti i test effettuati dell’Uci, la BikeExchange-Jayco annuncia la positività di Luke. Stando a quanto riferito dal team, il corridore australiano soffre di “sintomi lievissimi”., novantesimo in classifica a 52’22” dalla maglia gialla dello sloveno Tadej Pogacar, non prenderà dunque parte alla decima tappa della Grande Boucle, la Morzine-Megeve di martedì 12 luglio. Si tratta del quarto ciclistaa ritirarsi daldea causa deldopo Geoffrey Bouchard (AG2R-Citroen), Guillaume Martin (Cofidis) e Vegard Stake Laegen (UAE Emirates). SportFace.

