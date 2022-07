Tour de France 2022, Alexis Vuillermoz si ritira per un’infezione cutanea (Di martedì 12 luglio 2022) Oggi martedì 12 luglio ritorna il Tour de France 2022 dopo il giorno di riposo, con una tappa tutt’altro che agevole, anzi, particolarmente ostica: 148 km condurranno i corridori da Morzine Les Portes du Soleil a Megève, con ben quattro GPM in programma per una frazione tutta da vivere. Tuttavia, non vi parteciperà un corridore che nelle scorse ore è stato costretto a dare forfait e a ritirarsi ufficialmente dalla Grand Boucle: si tratta del Francese Alexis Vuillermoz (TotalEnergies), il cui miglior risultato conquistato al Tour è il 44esimo posto in occasione dell’ottava tappa (Dole-Losanna). Al termine della tappa di domenica, Aigle-Chatel Les Portes du Soleil, il Francese aveva accusato un mancamento per poi essere prontamente ... Leggi su oasport (Di martedì 12 luglio 2022) Oggi martedì 12 luglio ritorna ildedopo il giorno di riposo, con una tappa tutt’altro che agevole, anzi, particolarmente ostica: 148 km condurranno i corridori da Morzine Les Portes du Soleil a Megève, con ben quattro GPM in programma per una frazione tutta da vivere. Tuttavia, non vi parteciperà un corridore che nelle scorse ore è stato costretto a dare forfait e arsi ufficialmente dalla Grand Boucle: si tratta delse(TotalEnergies), il cui miglior risultato conquistato alè il 44esimo posto in occasione dell’ottava tappa (Dole-Losanna). Al termine della tappa di domenica, Aigle-Chatel Les Portes du Soleil, ilse aveva accusato un mancamento per poi essere prontamente ...

