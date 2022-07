Tour de France 2022 | Alberto Bettiol | “Ho provato la fuga nella fuga Contento del premio combattività”

Leggi su oasport

(Di martedì 12 luglio 2022)è stato grande protagonista durante la decima tappa delde. L’alfiere della EF è entrato in unadi 25 atleti e poi ha tentato un ulteriore attacco in solitaria quando mancavano una quarantina di chilometri al traguardo di Megeve (arrivo in salita sulle Alpi), ma lo sforzo è stato eccessivo e il toscano non è riuscito a battagliare per il successo parziale alla Grande Boucle.ha analizzato la sua prestazione ai microfoni della Rai: “È stato tutto casuale. Quando si è in un gruppo grande davanti, gli accordi non sono magnifici. Mi sono trovato davanti, ho visto un buco dietro e ho pensato alladella, ma ...