Totti, Ilary Blasi e perché anche le favole finiscono (Di martedì 12 luglio 2022) Adesso che la fine è stata messa nero su bianco dispiace un po’ a tutti. Erano la nostra royal couple, il trionfo del binomio più famoso di fine anni ‘90, erano la favola. Tanto che ora si legge in rete: «Se si sono lasciati Totti e Ilary, che ne sarà di noi?». Nessuno può dirlo Leggi su vanityfair (Di martedì 12 luglio 2022) Adesso che la fine è stata messa nero su bianco dispiace un po’ a tutti. Erano la nostra royal couple, il trionfo del binomio più famoso di fine anni ‘90, erano la favola. Tanto che ora si legge in rete: «Se si sono lasciati, che ne sarà di noi?». Nessuno può dirlo

trash_italiano : In un universo parallelo, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno smentito Dagospia, dopo che Amadeus ha annunciato al… - trash_italiano : Ilary Blasi conferma la fine del matrimonio con Francesco Totti. - trash_italiano : IL SERVIZIO SU ILARY E TOTTI AL TG1 PRIMA DELL’ANNUNCIO DI AMADEUS. IL TG1 SI BASA SU TWITTER. - hudsonftpayne : RT @laelis_b: Non ce l’hanno fatta Totti e Ilary, figuriamoci io e te. - Sarebbe_Ananas : RT @ailuig96: Ilary e Totti annuncino quello che vogliono io continuerò a fingere che non sia successo niente -