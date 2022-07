Totti e Ilary | tra rancori e business | ecco quanto costa la separazione

(Di martedì 12 luglio 2022) A neanche 24 ore di distanza dai due comunicati separati (si vociferava di un testo congiunto in realtà mai arrivato) rilasciati da FrancescoedBlasi per ufficializzare la loro,...

Pubblicità

trash_italiano : In un universo parallelo, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno smentito Dagospia, dopo che Amadeus ha annunciato al… - trash_italiano : Ilary Blasi conferma la fine del matrimonio con Francesco Totti. - trash_italiano : IL SERVIZIO SU ILARY E TOTTI AL TG1 PRIMA DELL’ANNUNCIO DI AMADEUS. IL TG1 SI BASA SU TWITTER. - michixniall : RT @Iperborea_: Quindi, ricapitolando: - Benji e Bella - Jenny e Ariete - Riccardo e Camilla - Alex e Cosmary - Homebody e Valeria - Tott… - Eljxwalls : RT @heythereelena: ore 19:00 comunicato di ilary e totti e ore 20:00 annuncio di amadeus su sanremo22 perché la vita toglie e la vita dà -

L'addio tra FrancescoBlasi, come era più che prevedibile, sta facendo parecchio rumore. Sulla fine della love story, oltre al gossip nostrano, si stanno pronunciando una serie di volti noti italiani. Tra ...... in questo momento, una grave rottura sta interessando l'opinione pubblica nazionale: una moltitudine di cittadini, di fatto, non riesce a capacitarsi della separazione tra Francesco...(Agenzia Vista) Roma, 12 luglio 2022 Nelle immagini Ilary Blasi e Francesco Totti in giro nel centro di Roma a maggio del 2020. La coppia ha annunciato la separazione dopo 17 anni di matrimonio. Fon ...Ilary Blasi sarebbe volata a Zanzibar insieme ai figli e alla sorella Silvia per preservarli dal clamore scatenato dalla notizia della separazione ...