Totti e Ilary, su Chi le foto di Francesco che esce da casa di Noemi Bocchi (Di martedì 12 luglio 2022) Dopo l'ufficialità della separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi, comunicata dai diretti interessati, arrivano le immagini che confermano il flirt in corsa tra Totti e Noemi Bocchi. A pubblicarle è il settimanale Chi, in edicola da mercoledì, che mostra in esclusiva le immagini che confermano il legame fra l'ex capitano della Roma e Noemi. Come riporta Dagospia, due giorni prima dell'annuncio, infatti, Totti è stato a casa di Noemi dalle 20.30 alle 2.30 di notte, accompagnato da un amico a bordo di una Smart. La visita Il Capitano è andato a casa di Noemi, lasciando la propria auto in un parcheggio e facendosi portare dall'amico. E poi, sempre insieme con lui è tornato a ...

trash_italiano : In un universo parallelo, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno smentito Dagospia, dopo che Amadeus ha annunciato al… - trash_italiano : Ilary Blasi conferma la fine del matrimonio con Francesco Totti. - trash_italiano : IL SERVIZIO SU ILARY E TOTTI AL TG1 PRIMA DELL’ANNUNCIO DI AMADEUS. IL TG1 SI BASA SU TWITTER. - MonyUpWind : RT @LucaMagmo: la guerra la pandemia la siccità Totti e Ilary che si separano ...io non so se ce la faccio - c4nyonlune : RT @sonoadirata: Dio ridacci ilary e totti e riprenditi megan fox e machine gun kelly -