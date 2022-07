Totti e Ilary si separano, il calcio italiano ammaina anche la bandiera dell’amore (Di martedì 12 luglio 2022) La fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi conclude un’epoca: il cliché calciatore-velina perde la sua indiscutibile bandiera Non è stato propriamente un fulmine a ciel sereno, ma l’addio tra Francesco Totti e Ilary Blasi ha senza dubbio scosso il sentimento popolare. La Royal Family del calcio italiano non esiste più, storico e imponente avamposto del cliché calciatore-velina che ha contraddistinto il nuovo millennio. Un doppio comunicato (non congiunto, però, come si vociferava nelle ultime ore) per annunciare ciò che i bene informati del gossip prefiguravano da qualche mese. E dire che i primi spifferi erano stati frettolosamente smentiti a suon di critiche (un grande classico) ai giornalisti e fantasiose ipotesi di ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 12 luglio 2022) La fine del matrimonio tra FrancescoBlasi conclude un’epoca: il cliché calciatore-velina perde la sua indiscutibileNon è stato propriamente un fulmine a ciel sereno, ma l’addio tra FrancescoBlasi ha senza dubbio scosso il sentimento popolare. La Royal Family delnon esiste più, storico e imponente avamposto del cliché calciatore-velina che ha contraddistinto il nuovo millennio. Un doppio comunicato (non congiunto, però, come si vociferava nelle ultime ore) per annunciare ciò che i bene informati del gossip prefiguravano da qualche mese. E dire che i primi spifferi erano stati frettolosamente smentiti a suon di critiche (un grande classico) ai giornalisti e fantasiose ipotesi di ...

Pubblicità

trash_italiano : In un universo parallelo, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno smentito Dagospia, dopo che Amadeus ha annunciato al… - trash_italiano : Ilary Blasi conferma la fine del matrimonio con Francesco Totti. - trash_italiano : Secondo Dagospia, questa sera Ilary Blasi e Francesco Totti comunicheranno pubblicamente la loro decisione di separarsi in modo consensuale. - _officialluna_ : RT @__albachiara: Francesco, Ilary, ripensateci, possiamo superare un’altra crisi di governo, ma non la vostra separazione. #tottiblasi #To… - boredmartii : RT @Frankestin11: Filippo...where are u? Urge un falò di confronto immediato tra Ilary e Totti. Ora. Subito #ilaryblasi #Totti https://t.… -