Totti e Ilary | impero da 100 milioni di euro A quanto potrà ammontare l' assegno divorzile

Leggi su iltempo

(Di martedì 12 luglio 2022) Un patrimonio di quasi 100di. È quello che condividono Francescoe la moglieBlasi. Ma cosa dovrà versare l'ex marito alla ex moglie? Va detto che la giurisprudenza ha recentemente mutato la denominazione del vecchio «di mantenimento» in «». Se per ottenere l'di mantenimento bastava la disparità tra i redditi dei due coniugi e l'assenza di responsabilità per la crisi coniugale, il cosiddetto addebito, l'viene ora concesso esclusivamente se il coniuge richiedente dimostra di non essere in grado, non per colpa sua, di mantenersi in modo decoroso. Tutte circostanze che sembrano non riguardare la Blasi, affermata showgirl e quindi ...