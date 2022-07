Totti e Ilary, cosa succede ora? Le valigie le fa il capitano: sta cercando una nuova casa. La showgirl resterà con i figli nella villa dell'Eur (Di martedì 12 luglio 2022) La casa resta a lei, insieme ai tre figli. Sarà lui a trovare una nuova sistemazione e verserà comunque un assegno a lei. La crisi è esplosa cinque mesi fa: Francesco ha letto... Leggi su ilmattino (Di martedì 12 luglio 2022) Laresta a lei, insieme ai tre. Sarà lui a trovare unasistemazione e verserà comunque un assegno a lei. La crisi è esplosa cinque mesi fa: Francesco ha letto...

trash_italiano : In un universo parallelo, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno smentito Dagospia, dopo che Amadeus ha annunciato al… - trash_italiano : Ilary Blasi conferma la fine del matrimonio con Francesco Totti. - trash_italiano : Mercoledì Chi pubblicherà le foto dell’incontro tra Totti e la presunta fiamma, Noemi. Secondo la rivista, tutto sa… - liakadhija : RT @LucaMagmo: la guerra la pandemia la siccità Totti e Ilary che si separano ...io non so se ce la faccio - greetmewithbye : RT @sonoadirata: Dio ridacci ilary e totti e riprenditi megan fox e machine gun kelly -