Totti e Ilary Blasi, la foto prima della separazione: ‘assalto’ all’ultimo post insieme (Di martedì 12 luglio 2022) La crisi era nell’aria da mesi ma la notizia ufficiale della separazione è stata uno choc per moltissimi fan di Ilary Blasi Francesco Totti foto. Era il 21 febbraio scorso quando in rete cominciarono a circolare i primi pettegolezzi di maretta ‘importante’ tra l’ex Pupone e la conduttrice dell’Isola dei Famosi. L’ex calciatore era stato avvistato più volte assieme a tale Noemi Bocchi e il gossip della crisi a quel punto era esploso. Poi il video in cui Francesco Totti si diceva stanco delle continue bugie che uscivano sul suo conto e su quello della famiglia e l’intervista di Ilary Blasi a Verissimo. E anche se la pulce era stata messa nelle orecchie di tutti per un po’ non se ne è più ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 12 luglio 2022) La crisi era nell’aria da mesi ma la notizia ufficialeè stata uno choc per moltissimi fan diFrancesco. Era il 21 febbraio scorso quando in rete cominciarono a circolare i primi pettegolezzi di maretta ‘importante’ tra l’ex Pupone e la conduttrice dell’Isola dei Famosi. L’ex calciatore era stato avvistato più volte assieme a tale Noemi Bocchi e il gossipcrisi a quel punto era esploso. Poi il video in cui Francescosi diceva stanco delle continue bugie che uscivano sul suo conto e su quellofamiglia e l’intervista dia Verissimo. E anche se la pulce era stata messa nelle orecchie di tutti per un po’ non se ne è più ...

