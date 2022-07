Totti e Ilary Blasi, il commento di Simona Ventura: 'Lui sempre molto caro, lei invece...' (Di martedì 12 luglio 2022) Simona Ventura è tornata a commentare la fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Lo scorso febbraio, quando si è parlato per la prima volta della rottura tra l'ex calciatore e la ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 12 luglio 2022)è tornata a commentare la fine del matrimonio tra Francesco. Lo scorso febbraio, quando si è parlato per la prima volta della rottura tra l'ex calciatore e la ...

Pubblicità

trash_italiano : In un universo parallelo, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno smentito Dagospia, dopo che Amadeus ha annunciato al… - trash_italiano : Ilary Blasi conferma la fine del matrimonio con Francesco Totti. - trash_italiano : IL SERVIZIO SU ILARY E TOTTI AL TG1 PRIMA DELL’ANNUNCIO DI AMADEUS. IL TG1 SI BASA SU TWITTER. - versainzz : RT @trash_italiano: Il comunicato di Ilary Blasi e Francesco Totti dovrebbe uscire alle ore 19 di questa sera. - MichaelGiulian2 : RT @MarcoNoel19: Il solito protagonismo di Draghi, che sale al Quirinale da Mattarella per oscurare le cose più importanti come la separazi… -