Totti, con Ilary è finita: «Ho tentato di evitarlo». Salta il comunicato congiunto: ultima lite sulle foto rubate con Noemi (Di martedì 12 luglio 2022) Speravamo davvero tutti ?de morì prima?. Prima di dover accettare che anche l?ultima delle favole finisce in tribunale, che anche l?amore dichiarato in ginocchio... Leggi su ilmattino (Di martedì 12 luglio 2022) Speravamo davvero tutti ?de morì prima?. Prima di dover accettare che anche l?delle favole finisce in tribunale, che anche l?amore dichiarato in ginocchio...

Pubblicità

trash_italiano : Ilary Blasi conferma la fine del matrimonio con Francesco Totti. - rtl1025 : ??'Dopo vent'anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con @Totti è finito. Il percorso della separazion… - GiusCandela : ILARY BLASI CONFERMA: MATRIMONIO CON TOTTI È FINITO - Jes912 : RT @yleniaindenial1: la pipì sotto per il tg1 che fa il servizio su Totti e Ilary con 'l'emozione non ha voce' come fosse una fancam perché… - lauref_ : RT @yleniaindenial1: la pipì sotto per il tg1 che fa il servizio su Totti e Ilary con 'l'emozione non ha voce' come fosse una fancam perché… -