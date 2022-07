Totti come Manuel Bortuzzo, scoppia l’ironia dopo la separazione da Ilary Blasi (Di martedì 12 luglio 2022) Francesco Totti e Ilary Blasi si sono separati dopo 17 anni di matrimonio e la nascita di tre figli. Ieri sera il comunicato (separato e non congiunto come avevano anticipato i media) Ansa e, per questo motivo, agli amici di Twitter è venuto in mente pure Manuel Bortuzzo. Totti come Manuel Bortuzzo, scoppia l’ironia dopo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 12 luglio 2022) Francescosi sono separati17 anni di matrimonio e la nascita di tre figli. Ieri sera il comunicato (separato e non congiuntoavevano anticipato i media) Ansa e, per questo motivo, agli amici di Twitter è venuto in mente pure... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Pubblicità

trash_italiano : In un universo parallelo, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno smentito Dagospia, dopo che Amadeus ha annunciato al… - FranAltomare : Complimenti per come state trattando la notizia per la rottura tra #Totti e #Ilary. Ne ho lette almeno tre che se c… - sidesbutera : RT @yleniaindenial1: la pipì sotto per il tg1 che fa il servizio su Totti e Ilary con 'l'emozione non ha voce' come fosse una fancam perché… - eterocromia_ : Lo shock, se vogliamo, ci sta sul momento perché sinceramente io per prima da sempre ricordo Totti e Ilary insieme… - blogtivvu : Totti come Manuel Bortuzzo, scoppia l’ironia dopo la separazione da Ilary Blasi -