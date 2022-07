Totti-Blasi | le accuse social di Corona | ‘Dichiarazioni egoriferite e fuori luogo’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 12 luglio 2022) Rottura. A poche ore dalla comunicazione ufficiale della fine della loro lunga relazione — che per molti è un boccone amaro, davvero difficile da mandare giù — le polemiche non si fanno certo attendere. Lanel comunicato che ieri ha diffuso all’Ansa ha chiesto rispetto e riservatezza per la propria famiglia, aspetti quest’ultimi che a qualcuno non sono piaciuti. Leggi anche: Francescoe Ilarysi dicono addio dopo 20 anni: ecco cos’è successo Rottura: il commento di FabrizioCome dicevamo, lain questo delicato momento ha chiesto esplicitamente di ‘evitare speculazioni’ e ‘soprattutto di rispettare la riservatezza della propria famiglia’ . Questa una parte della comunicazione che ...