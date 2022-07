Torna Jane Seymour, sempre Signora ma ora del delitto: la nuova serie “Harry Wild” (Di martedì 12 luglio 2022) Fa il suo esordio un’investigatrice molto particolare. Si chiama Harriet, ma per tutti è semplicemente Harry, Harry Wild – La Signora del delitto, serie tv da stasera 12 luglio su Retequattro e su Mediaset Infinity. A interpretare quella che si candida a diventare la nuova eroina dei crime addicted di casa nostra, è Jane Seymour, attrice anglo-americana da tutti conosciuta per essere stata negli anni ’90 la star della seguitissima serie La Signora del West nei panni della dottoressa Michaela Anne Quinn. Jane Seymour: dalla Signora del West a ... Leggi su iodonna (Di martedì 12 luglio 2022) Fa il suo esordio un’investigatrice molto particolare. Si chiama Harriet, ma per tutti è semplicemente Harry, Harry Wild – Ladeltv da stasera 12 luglio su Retequattro e su Mediaset Infinity. A interpretare quella che si candida a diventare laeroina dei crime addicted di casa nostra, è, attrice anglo-americana da tutti conosciuta per essere stata negli anni ’90 la star della seguitissimaLadel West nei panni della dottoressa Michaela Anne Quinn.: dalladel West a ...

