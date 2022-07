Torino, Andrea morto dopo trattamento sanitario obbligatorio: la Cassazione ha confermato le quattro condanne (Di martedì 12 luglio 2022) La Cassazione ha rigetto i ricorsi degli imputati e confermato 4 condanne a 18 mesi per la morte di Andrea Soldi, 45enne malato di schizofrenia . Le condanne erano state inflitte in primo e, dopo una ... Leggi su leggo (Di martedì 12 luglio 2022) Laha rigetto i ricorsi degli imputati ea 18 mesi per la morte diSoldi, 45enne malato di schizofrenia . Leerano state inflitte in primo e,una ...

