Tiro con l’arco, World Games 2022: Chiara Rebagliati domina ed è medaglia d’oro con il ricurvo nel tiro di campagna! (Di martedì 12 luglio 2022) Chiara Rebagliati si conferma estremamente versatile e, dopo aver preso parte agli ultimi Giochi Olimpici di Tokyo 2021, conquista la medaglia d’oro nel tiro di campagna (arco ricurvo) ai World Games 2022 in corso di svolgimento a Birmingham, in Alabama (USA). La 25enne savonese, reduce dall’argento a squadre negli ultimi Giochi del Mediterraneo con il terzetto femminile azzurro di tiro con l’arco olimpico, ha disputato quest’oggi una gara eccezionale dominando prima la semifinale con la tedesca Elisa Tartler (61-57) e poi la finale contro la britannica Bryony Pitman (64-53). Debutto eccezionale dunque in questa manifestazione per ... Leggi su oasport (Di martedì 12 luglio 2022)si conferma estremamente versatile e, dopo aver preso parte agli ultimi Giochi Olimpici di Tokyo 2021, conquista laneldi campagna (arco) aiin corso di svolgimento a Birmingham, in Alabama (USA). La 25enne savonese, reduce dall’argento a squadre negli ultimi Giochi del Mediterraneo con il terzetto femminile azzurro diconolimpico, ha disputato quest’oggi una gara eccezionalendo prima la semifinale con la tedesca Elisa Tartler (61-57) e poi la finale contro la britannica Bryony Pitman (64-53). Debutto eccezionale dunque in questa manifestazione per ...

